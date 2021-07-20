Кызыл, 20 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала 2021 года жертвами COVID-19 в республике стали 43 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 190 новых случаев заражения, 106 из которых зарегистрировано в столице региона Кызыле.

«Из 190 заболевших 16 детей, 124 женщин, 66 мужчин. 109 больным от 18 до 49 лет, 40 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 25 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев заражения с начала года достигло 4760. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 1413 больных, из которых 274 находятся в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда достигла 80%.