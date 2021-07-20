Ford представил в Таиланде спецверсию пикапа Ranger
Бангкок, 20 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford создал новый вариант модели Ranger для авторынка Таиланда. Снимки с машиной размещены на сайте Ford Services (Thailand).
Называться новинка будет Ford Ranger XL Street Special Edition. Всего планируется выпуск 300 экземпляров данных моделей.
Новый автомобиль получит необычный обвес, который включает в себя: модернизированные бамперы, 16-дюймовые колесные диски, чёрные корпуса боковых зеркал и такого же цвета дверные ручки. Кроме того, автопроизводитель предложит покупателям вариант цветовой схемы кузова авто с белыми и красными полосами.
Создан автомобиль на основе модели XL Street, которая включает в себя ту же заниженную подвеску.
Под капотом пикапа функционирует турбированный дизельный мотор рабочим объёмом 2,2 л производительностью 160 л. с. (385 Нм).
Напомним, тюнинг-компания Hennessey в США анонсировала премьеру бюджетной версии внедорожника Ford Bronco. В автомобиль установлен «движок» V6 VelociRaptor 400 Bronco объёмом 2,7 л и производительностью 405 л. с (682 Нм).
Читайте также: В США представлен кемпер на базе Ford Transit Connect