Бангкок, 20 июля, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford создал новый вариант модели Ranger для авторынка Таиланда. Снимки с машиной размещены на сайте Ford Services (Thailand).

Ford Services (Thailand) Ford Ranger XL Street Special Edition

Называться новинка будет Ford Ranger XL Street Special Edition. Всего планируется выпуск 300 экземпляров данных моделей.

Новый автомобиль получит необычный обвес, который включает в себя: модернизированные бамперы, 16-дюймовые колесные диски, чёрные корпуса боковых зеркал и такого же цвета дверные ручки. Кроме того, автопроизводитель предложит покупателям вариант цветовой схемы кузова авто с белыми и красными полосами.

Создан автомобиль на основе модели XL Street, которая включает в себя ту же заниженную подвеску.

Под капотом пикапа функционирует турбированный дизельный мотор рабочим объёмом 2,2 л производительностью 160 л. с. (385 Нм).

Напомним, тюнинг-компания Hennessey в США анонсировала премьеру бюджетной версии внедорожника Ford Bronco. В автомобиль установлен «движок» V6 VelociRaptor 400 Bronco объёмом 2,7 л и производительностью 405 л. с (682 Нм).

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