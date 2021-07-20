Москва, 20 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Около 1,5 тыс. военнослужащих из Узбекистана и России примут участие в совместных военных учениях в Сурхандарьинской области на полигоне «Термез». Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Mil.ru Военные учения

Учения пройдут с 30 июля по 10 августа недалеко от границы с Афганистаном. В маневрах примут участие миротворческие соединения и бригады специального назначения ЦВО.

Военнослужащие отработают обеспечение территориальной целостности стран Туркестана. Планируется задействовать около 200 единиц военной техники, в том числе авиацию.

Напомним, с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана на полигоне «Харб-Майдон» пройдут антитеррористические военные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана.