Медногорск, Оренбургская область, 20 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области утром 20 июля задержан дебошир, который бил палкой по припаркованным на ул. Комсомольская автомобилям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Kaatjem Разбитое стекло автомобиля

Сигнал о том, что мужчина с голым торсом ходит по двору и повреждает машины, поступила дежурному экипажу вневедомственной охраны. По прибытии на место происшествия росгвардейцы обнаружили полуголого мужчину, размахивающего палкой. Также правоохранители обратили внимание на машину с разбитым стеклом.

Неадекватный горожанин задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время по данному факту правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.