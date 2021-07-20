Москва, 20 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram распространяется база данных из 7,8 млн записей о транзакциях жителей РФ по оплате услуг сервиса SMS-activate. Об этом 20 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на базу данных сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Christoph Scholz Хакер

По данным издания, в этой базе есть информация о сумме и дате транзакции, электронной почте, первых шести и последних четырех цифрах номера карты, платежной системе, банке-эмитенте, а также и сроке действия карты.

Также указывается, что основатель DLBI Ашот Оганесян уточнил, что сообщение об утечке базы данных перепостили около 15 Telegram-каналов, которые связаны с информационной безопасностью.

При этом он уточнил, что днем 19 июля указанная база все еще была доступна для скачивания, и добавил, что принадлежность сведений сервису SMS-activate подтверждается самим содержимым файла.

Кроме того, эксперт отметил, что, вероятнее всего, утечка могла произойти из-за нахождения лог-файла в открытом доступе среди другой информации сайта и его доступности по прямой ссылке.

Помимо того, Оганесян добавил, что в файле содержится более 163 тыс. уникальных адресов электронных почт клиентов, в то же врем, из них действительных всего около 50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов рассказал, что постоянная возможность доступа к сетям Wi-Fi на смартфоне или других гаджетах повышает вероятность взлома устройства хакерами.