Тольятти, Самарская область, 20 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. 13 иностранных граждан доставили в больницу г. Тольятти с симптомами отравления. Об это 20 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

gery Хостел

По предварительным сведениям, ночью 20 июля 2021 года в г. Тольятти зафиксировали массовую заболеваемость 23 иностранных граждан. Все они проживали в хостеле в г. Тольятти.

«В результате 13 человек с симптомами отравления госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что по данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку.