Москва, 20 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Одна из сетей риелторских компаний обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить работодателям выдавать своим сотрудникам ипотеку и оформлять купленные квартиры в залог. Об этом пишет 20 июля газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями», — объяснил эту идею изданию глава риелторской сети «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его мнению, компаниям нужно разрешить оформлять закладные и оперировать ими. Кроме того, первоначальный взнос для кредитов от работодателей может быть более низким, так как компании свободно распоряжаются своими средствами.

Сотрудники, добавил Хусаинов, смогут после увольнения по-прежнему платить кредит этому же работодателю. Также нужно предусмотреть процедуру, которая позволит банку или другому работодателю выкупать к компании закладные.

Авторы инициативы полагают, что ипотека от работодателя усилит конкуренцию на ипотечном рынке, появится дополнительный приток средств от бизнеса. У компаний же появится дополнительный инструментом повышения лояльности кадров и ещё один способ инвестирования.

В правительстве газете сообщили, что получили обращение и направили его в Министерство финансов для проработки по существу.

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