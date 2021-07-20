Москва, 20 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от выступлений троих российских футболистов — Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова, сообщает Чемпионат.com.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Отмечается, что допинг-тесты игроков, сделанные в 2013 году, были изучены в московской лаборатории и первоначально зарегистрированы как «отрицательные».

Последующее расследование, проведённое ФИФА, привело к доказательствам использования запрещённых веществ: метандиенон (Князев и Обухов) и фуросемид (Мещерякова).

В результате Мещерякова и Князев были отстранены на два года. Обухов, признавший применение допинга и помогавший расследованию, получил полугодовую дисквалификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ссылаясь на выводы документального фильма немецкой телекомпании ADR, 18 июля шведская новостная служба SVT Nyheter сообщила, что за последние годы технологические возможности нахождения допинга улучшились настолько, что даже «чистые» спортсмены могут стать жертвой случая и быть обвинены в приеме запрещённых препаратов.

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