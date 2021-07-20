Будапешт, , 09:26 — REGNUM 19 июля в Будапеште состоялась встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). Об этом передает пресс-служба МИД Польши.

Будапешт. Венгрия

Ведомство сообщает, что в ходе встречи были затронуты такие темы, как региональная безопасность, постпандемическое восстановление экономики, миграция, а также расширение Европейского союза.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего выступления на мероприятии сказал, что по всем из обсуждаемых вопросов у стран Вышеградской четверки «очень близкие позиции».

Дипломаты сошлись на том, что для обеспечения оптимальных условий экономического роста в Евросоюзе необходимо дальнейшее укрепление общего рынка, в частности его цифрового и сервисного аспектов.

Они также обсудили отношения со странами Западных Балкан (Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Албанией и Северной Македонией). Збигнев Рау во время выступления подчеркнул, что приоритетом для Вышеградской группы является скорейшее начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, а также ускорение темпов переговоров с Сербией и Черногорией.