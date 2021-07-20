Кемерово, 20 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Кузбассе 20 июля стартовала социальная акция «1 сентября — каждому школьнику»: многодетные малообеспеченные семьи региона получат материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Георгий Балаков ИА REGNUM 1 сентября

Многодетные малообеспеченные семьи получают сертификаты номиналом пять тысяч рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, — 10 тысяч рублей.

На эту сумму родители могут приобрести одежду, обувь и канцелярские товары на специальных ярмарках, которые пройдут по всему региону.

Помимо акции «1 сентября — каждому школьнику» в городах и районах пройдут благотворительные школьные базары муниципального уровня. Их организуют на средства местных бюджетов для нуждающихся семей, не попавших под критерии областной акции.

Кроме того, адресную спонсорскую помощь окажут предприятия и предприниматели.

Как сообщало ИА REGNUM, 606 школ региона, где обучаются 138 тысяч младших школьников имеют оборудование для приготовления питания, соответствующего требованиям санитарных норм и правил оборудования.

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