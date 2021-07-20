Усть-Канский район, Алтай, 20 июля, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Чендек Усть-Канского района за убийство двух лиц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мужчина сам рассказал о преступлении полиции.

(сс) jasongillman Ружье

По данным ведомства, вечером 12 июля он привёз двух знакомых из Иркутской области в урочище «Берёзовая пола» для разбирательств. Потерпевшие, как отмечается, оплатили за поставку скота, однако не получили товар в пункте назначения на территории Киргизии.

«В ходе возникшей ссоры мужчина произвел несколько выстрелов из нарезного огнестрельного оружия в обоих потерпевших, причинив тем самым телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

Подозреваемый спрятал тела убитых под ветками, после чего скрылся. Однако спустя неделю мужчина обратился к правоохранителям с явкой с повинной, после чего был задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.