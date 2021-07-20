Ульяновск, 20 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области минздрав и подведомственное ему учреждение подали иск на «УльяновскФармацию», требуя возместить почти 52,6 млн рублей. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С заявлением в суд вышли министерство здравоохранения Ульяновской области и государственное учреждение здравоохранения «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД». Ответчиком является акционерное общество «УльяновскФармация».

Заявители просят взыскать с ответчика убытки в размере 52 578 782 рубля 50 копеек, в том числе 41 515 776 рублей 50 копеек — убытки в пользу минздрава «в счёт возмещения утраты 34 541 упаковки иммунобиологических препаратов».

Исковое заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области 14 июля, дело принято в производство. Предварительное судебное заседание назначено на 9 августа.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён к участию конкурсный управляющий общества «УльяновскФармация».