Москва, 20 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку подверг критике в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку. Не очень понятно, в чем фишка (новаторство). Кроме хайпа, разумеется. Многие компании, включая бюджетные учреждения, уже лет 20 выдают долгосрочные беспроцентные кредиты (вариант — субсидии) на покупку жилья.

Причем, по условиям договоров, после фиксированного количества лет работы обязательства погашаются автоматически. При этом предприятие все допрасходы, наподобие оплаты материальной выгоды, берет на себя. Есть множество других схем. Например, приобретение жилья для работников и передача его в собственность после опять же фиксированного периода работы в компании с уплатой НДФЛ за работника или без нее. Да мало ли.

С другой стороны, каждый должен заниматься своим делом: одни торговать семечками, другие — выдавать кредиты. Так, глядишь, и банки затребуют себе что-нибудь эдакое. Если уж и говорить о снижении процентных ставок, то риелторы могли бы предложить в качестве беспроцентного рефинансирования использовать средства ФНБ. Не для всех, а, скажем, для работников образования, здравоохранения, науки или для семей с детьми».

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог, обнародовала Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи». Как пишут «Известия», соответствующее предложение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.