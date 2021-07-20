В Орле будут судить бизнесмена за мошенничество с протезами для инвалидов
Орел, 20 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве со средствами реабилитации для инвалидов, повлекшем причинение ущерба бюджету свыше 7,3 млн рублей направлено в Советский районный суд Орла. Прокурор Советского района Орла утвердил обвинительное заключение по делу 19 июля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.
Обвиняемым по делу проходит 32-летний индивидуальный предприниматель — ему вменяют совершение восьми преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном и крупном размерах»).
Как полагает следствия, обвиняемый в период с 2016 по 2020 годы изготавливал для инвалидов не соответствующие заявленным требованиям протезы, в том числе по завышенной стоимости. От имени граждан он предоставлял в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации документы, содержащие заведомо ложные сведения об оплате средств технической реабилитации. После этого он получал компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные инвалидами изделия. В результате мужчине из бюджета незаконно было перечислено более 7,3 млн рублей.