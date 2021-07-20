Орел, 20 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве со средствами реабилитации для инвалидов, повлекшем причинение ущерба бюджету свыше 7,3 млн рублей направлено в Советский районный суд Орла. Прокурор Советского района Орла утвердил обвинительное заключение по делу 19 июля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Обвиняемым по делу проходит 32-летний индивидуальный предприниматель — ему вменяют совершение восьми преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном и крупном размерах»).

Как полагает следствия, обвиняемый в период с 2016 по 2020 годы изготавливал для инвалидов не соответствующие заявленным требованиям протезы, в том числе по завышенной стоимости. От имени граждан он предоставлял в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области и Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации документы, содержащие заведомо ложные сведения об оплате средств технической реабилитации. После этого он получал компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные инвалидами изделия. В результате мужчине из бюджета незаконно было перечислено более 7,3 млн рублей.