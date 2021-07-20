Сочи, Краснодарский край, 20 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Казахстанский шахматист Ринат Джумбаев одержал победу над вице-чемпионом мира из США Фабиано Каруана на Кубке мира ФИДЕ 2021 в Сочи, сообщили в казахстанской федерации шахмат.

(сс)zoosnow Шахматы

Джумбаев вышел в следующий круг Кубка мира ФИДЕ и выбил из турнира одного из фаворитов Кубка. Следующий соперник казахстанского шахматиста определится в матче между Сэмом Шенклендом из США и Александром Арещенко с Украины.

Напомни, в 2018 году Фабиано Каруана стал победителем в Турнире претендентов и сыграл за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.