Москва, 20 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК) намерены в 2022 году предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Об этом начальник ЦПК Максим Харламов сообщил 20 июля ТАСС.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-09»

Он отметил, что подготовка к новому набору началась в начале 2021 года. Предыдущий набор в отряд космонавтов начался в России в 2019 году.

«Решение о наборе принимает Роскосмос, мы с таким предложением планируем обратиться в госкорпорацию в середине следующего года», — сказал Харламов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Межведомственная комиссия по отбору космонавтов предложила ЦПК зачислить в отряд четырёх человек. Это Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

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