Омск, 20 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В отношении 53-летнего жителя Омска возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Как сообщили ИА REGNUM 20 июля в областном следственном управлении СКР по Омской области, мужчина подозревается в психологическом насилии над прихожанами.

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По версии следствия, в 2016 году омич создал и возглавил религиозную организацию. Его целью было получение «добровольных» пожертвований от прихожан, которых было около ста человек. Для этого мужчина во время религиозных служений оказывал психологическое воздействие на людей. Он применял специфические приёмы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля сознания.

По месту жительства подозреваемого и проведения службы проведено девять обысков. Изъяты телефоны, электронные носители информации. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вынесли приговор трём местным жителям, обвиняемым в участии в деятельности экстремистской религиозной секты.

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