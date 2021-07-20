Уфа, 20 июля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. 13-летний водитель мопеда погиб в результате ДТП на проселочной дороге в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

По предварительной информации, вечером 19 июля в Стерлитамакском районе на просёлочной дороге рядом с деревней Талалаевка произошло столкновение встречных автомобиля «Лада Нива», за рулем которого находился 33-летний мужчина и мопеда «Vento Riva 2».

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 13-летний водитель мопеда. В больницу был доставлен его 14-летний пассажир.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 66-летний велосипедист скончался после ДТП на трассе.