Москва, 20 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. С 20 июля несколько российских банков подключили карты «Мир» своих клиентов к мобильному кошельку Apple Pay. Об этом 20 июля сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Mil.ru Карта «Мир»

По информации издания, представители банка «Открытия» и Росбанка подтвердили подключение карт «Мир» к сервису, также источники на финансовом рынке рассказали, что Apple Pay будет подключен для держателей таких карт в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке.

Также уточняется, что в банке «Открытие» заявили, что подключение сервиса Apple Pay для карт «Мир» в настоящее время находится на завершающемся этапе.

Помимо того, отмечается, что представитель Росбанка указал, что эта кредитная организация также намерена подключить эти карты к названному сервису одной из первых.

Кроме этого, добавляется, что представители МКБ указали, что банк также намерен подключить Apple Pay для держателей карт «Мир» нынешней осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что за июнь текущего года профицит ликвидности банковского сектора России вырос приблизительно на 7%.