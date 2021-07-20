Ярославль, 20 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Ярославле заново объявлены аукционы для определения подрядчиков, которые займутся благоустройством дворовых территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Двор в Заволжском районе Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти в начале июля расторгли муниципальные контракты с прежним подрядчиком — ГК Маист по соглашению сторон. С апреля подрядчик не смог выполнить благоустройство 18 дворовых территорий в Ярославле, которые приводятся в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Теперь придется начинать сначала, только сроки самого благоустройства значительно сдвинутся. Если раньше планировалось закончить ремонты до конца августа, то по новым муниципальным контрактам срок сдачи дворов определен 1 ноября 2021 года.

Всего на данный момент на портале госзакупок размещена документация по 8 аукционам по благоустройству 14 дворовых территорий в Кировском, Ленинском, Заволжском и Красноперекопском районе. Общая сумма возможных контрактов составляет около 58 миллионов рублей. Сами аукционы должны пройти 28 и 29 июля. Пока не начинались повторные аукционы по дворам Дзержинского района Ярославля.