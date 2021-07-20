В Ярославле заново ищут подрядчиков для благоустройства дворов
Ярославль, 20 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Ярославле заново объявлены аукционы для определения подрядчиков, которые займутся благоустройством дворовых территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM городские власти в начале июля расторгли муниципальные контракты с прежним подрядчиком — ГК Маист по соглашению сторон. С апреля подрядчик не смог выполнить благоустройство 18 дворовых территорий в Ярославле, которые приводятся в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Теперь придется начинать сначала, только сроки самого благоустройства значительно сдвинутся. Если раньше планировалось закончить ремонты до конца августа, то по новым муниципальным контрактам срок сдачи дворов определен 1 ноября 2021 года.
Всего на данный момент на портале госзакупок размещена документация по 8 аукционам по благоустройству 14 дворовых территорий в Кировском, Ленинском, Заволжском и Красноперекопском районе. Общая сумма возможных контрактов составляет около 58 миллионов рублей. Сами аукционы должны пройти 28 и 29 июля. Пока не начинались повторные аукционы по дворам Дзержинского района Ярославля.