Москва, , 09:33 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ подготовила проект списка, в котором указываются запрещенные к распространению сведения о России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Здание ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что речь идёт о несекретных данных, которые при их получении иностранным государством или иностранной организацией могут быть использованы против безопасности РФ. Перечень состоит из 61 пункта.

В него вошли в том числе оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о местонахождении, численности и названии воинских частей, а также финансовом обеспечении войск, преступлениях в армии и её моральном состоянии.

Также в перечень вошли защита информации данных о программах «Роскосмоса», финансирование и сроки выполнения этих программ, финансовое состояние госкорпорации и прогнозы её развития.

Кроме того, под запрет попадают в том числе сведения о техническом состоянии космических ракет, о разработке инноваций для космоса, внедрении космических технологий и развитии ядерной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли попытку госизмены со стороны граждан России. Силовики установили, что с октября 2019 года эти граждане пытались установить контакты с иностранными спецслужбами. Целью этих усилий была передача им данных, составляющих государственную тайну.

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