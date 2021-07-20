Токио, 20 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS). Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил президент WADA Витольд Банька.

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«Накануне Игр департамент WADA по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, чтобы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства о нарушении антидопинговых правил на основании операции LIMS», — цитирует ТАСС главу агентства.

Банька также добавил, что WADA продолжает предоставлять поддержку международным федерациям, чтобы они могли довести информацию о нарушении антидопинговых правил до вынесения вердикта, при этом WADA может обжаловать их решения в случае несогласия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Международная федерация плавания (FINA) объявила об отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Возможные нарушения могли относиться к 2014 году.

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Пловцы опротестовали это решение и выиграли спор в Спортивном арбитражном суде (CAS). В суде отметили, что FINA настаивала на четырёхлетней дисквалификации спортсменов, но не смогла предоставить твёрдых доказательств, которые бы подтвердили факт нарушения ими антидопинговых правил.

Теперь Андрусенко и Кудашев смогут выступить на Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.