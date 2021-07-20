Киев, 20 июля, 2021, 09:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 598 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно последним данным, за сутки в стране госпитализировали 279 человек, 25 пациентов скончались от последствий заражения.

Наибольшее количество случаев выявили в Киеве и Донецкой области — 228 и 48 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 245 275 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 52 756 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в стране выявили 82 случая заражения коронавирусом и пять летальных исходов, вызванных болезнью.