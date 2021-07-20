Вольфсбург, Германия, 20 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Для производства деталей автомобилей компания Volkswagen будет использовать 3D-печать. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Процесс 3D-печати Volkswagen

Первые экземпляры моделей с агрегатами, произведённые методом 3D-печати, появятся в ближайшие годы. В данный момент специалисты Volkswagen проводят испытания 3D-компонентов для серийных машин.

В компании подчёркивают, что данная инновационная технология позволяет создавать более лёгкие детали по сравнению с традиционными эквивалентами. В перспективе автопроизводитель намерен ежегодно производить до 100 тыс. компонентов с помощью 3D-печати.

Производство таких деталей будет происходить на основном заводе компании в Вольфсбурге.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует наладить сборку электрокаров на единой архитектуре SSP, которая объединит в себе две электрические платформы. Дебют первого автомобиля, созданного на SSP, состоится в 2026 году.

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