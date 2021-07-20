Новошахтинск, Ростовская область, 20 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший на территории неэксплуатируемого автотранспортного предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Новошахтинске загорелись покрышки

Тревожный сигнал о возгорании на улице Шоссейной в Новошахтинске поступил примерно в 14:50 мск. Огонь полыхал на открытой площадке — горели покрышки. К месту происшествия оперативно прибыли 28 человек и семь единиц техники.

Спустя час возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 250 кв. метров.