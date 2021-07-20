Ставрополь, 20 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом и увеличением пациентов ковидных госпиталей пришлось расширять коечный фонд. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«К сожалению, на Ставрополье еще немало территорий, где вакцинация проходит недостаточно быстро и наблюдается прирост заболевших коронавирусом. В результате мы вынуждены дополнительно увеличивать количество коек в COVID-отделениях — к концу недели их количество по краю составит почти 2,8 тыс.», — написал губернатор на своей странице в Instagram.

По данным главы субъекта РФ, к 20 июля на Ставрополье число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось до 271. Общее количество носителей коронавируса достигло 62 292 человек. В настоящее время число «активных» больных составляет 3837 человек. На прошлой неделе число коек в ковидных госпиталях составляло 2250 единиц.