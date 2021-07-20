Нижневартовск, Югра, 20 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Югре два жителя Нижневартовска отданы под суд за незаконное лишение свободы и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По данным следствия, эти граждане распивали спиртное и предъявили потерпевшему претензии в связи с якобы пропажей денег. Они потребовали передать им денежные средства, избивали, удерживали в квартире. Гражданин в итоге написал долговые «расписки» на общую сумму порядка 35 млн рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передано в Нижневартовский городской суд.