Оренбург, 20 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области в два этапа прошла спецоперация по пресечению канала незаконной миграции. Задержаны две группы иностранцев, въезд которым на территорию России запрещен, а также организаторы противоправной деятельности, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ по региону.

Пресс-служба Пограничного УФСБ по Оренбурсгкой области Задержание организаторов незаконной миграции

Задержание двух групп граждан стран Центральной Азии прошло 11 и 13 июля. Личности нарушителей госграницы установлены. Все задержанные иностранцы заключены под стражу.

16 июля сотрудники Пограничного УФСБ совместно с полицейскими задержали непосредственных организаторов незаконной миграции. Ими оказались двое ранее судимых жителей села Илек Оренбургской области 1985 и 1994 года рождения. Возбуждено уголовное дело, его фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. В отношении оренбуржцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иностранцам инкриминируют незаконное пересечение госграницы группой лиц по предварительному сговору. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы.