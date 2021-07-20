Ижевск, 20 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 20 июля прививку от коронавируса сделали 265 525 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Второй компонент препарата получили 177 988 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделали 3688 человек, 3448 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в регионе провели 1 345 069 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2724 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4637 исследований.

Читайте также: В Удмуртии провели более 3 тыс. исследований на коронавирус за сутки