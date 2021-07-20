Ульяновск, 20 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области с официальным визитом находится делегация Уганды во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом ДжонсономАгара Олва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Чрезвычайный и Полномочный посол Уганды в России Джонсон Агара Олва с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

Высокий гость в рамках визита встретился с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских, обсудив вопросы экономического и гуманитарного взаимодействия. Был отмечено, что область может поставлять в Уганду муку, подсолнечное масло, крупы, кондитерские изделия.

Посол, в свою очередь, в числе приоритетных направлений сотрудничества назвал торговлю и взаимодействие в сфере образования, чтобы «наша молодёжь получила возможность учиться в вузах вашего региона».

Также рассматривались вопросы партнёрства в сфере производства и продвижения инновационных технологий.

Сегодня, 20 июля, официальный визит продолжится посещением предприятий, экономических зон и образовательных учреждений, также состоится ряд деловых встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в Ташкенте на международной промышленной выставке «Иннопроме» заключено соглашение об усилении торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Ульяновской области и Узбекистана.