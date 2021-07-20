Ижевск, 20 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 июля провели 1 345 069 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Тест

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2724 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4637 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике по состоянию на 20 июля достигло 1137 человек.

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