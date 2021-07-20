Кемерово, 20 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области увеличение числа пенсионеров, пожелавших поставить прививку, связывают с началом работы волонтеров. Как сообщает 20 июля пресс-служба областного правительства, во всех 34 муниципалитетах Кузбасса стартовала масштабная акция «Помощники вакцинации».

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

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Сейчас в ней участвуют более 700 студентов и старшеклассников. В людных местах ребята рассказывают пожилым людям о вакцинации и отвечают на вопросы. Кроме того, волонтеры помогают регистраторам поликлиник, обзванивают население категории 60+ и приглашают на вакцинацию.

«Сейчас особенно важно наращивать темпы вакцинации. В Кузбассе привит 603 961 человек, что составляет 48,7% от подлежащего вакцинации населения. Только за последнюю неделю прививку поставили 63 тысячи жителей области, в том числе более восьми тысяч кузбассовцев старше 60 лет. Это почти в три раза больше, чем ранее», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вместе с тем, в стационарах Кузбасса растёт число пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Как сообщает 20 июля пресс-служба областного правительства, 194 человека переведены на ИВЛ, 2558 получают кислородную поддержку.

Власти региона заверили, что в данной ситуации больные полностью обеспечены необходимым количеством кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной: на утро 20 июля в регионе выявили 198 новых носителей SARS-CoV-2, пятеро пациентов с COVID-19 скончались и 187 — выздоровели.

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