Киев, 20 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Слова о геополитическом развороте Украины на Восток были неверно интерпретированы журналистами. Об этом заявил официальный представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович 19 июля в эфире телеканала «24».

Facebook.com/alexey.arestovich Алексей Арестович

"Не стоит судить по заголовкам. Потому что заголовки в современном мире — как яркие обёртки», — прокомментировал Арестович новости, вышедшие в СМИ после его заявлений о возможной смене геополитического вектора Украины.

По словам спикера Украины в ТКГ, он отвечал на конкретный вопрос журналиста.

«Я не говорил о развороте, я говорил, что мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы. А ещё вопрос — будут ли они сданы?» — сказал Арестович.

Он добавил, что ответ «растянули на цитаты», что является «некорректным поведением» со стороны журналистов.

«Речь идёт не о развороте, а речь идёт об изучении опыта цивилизационного», — подытожил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил следующее:

«Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернёмсяна Восток, и так перебалансируем нашу позицию».