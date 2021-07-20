Ньон, Швейцария, 20 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Решение о дисквалификации трёх российских футболистов принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 19 июля сообщает пресс-служба организации.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

ФИФА дисквалифицировала Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил. Решение вынесено на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Отмечается, что допинг-пробы футболистов были взяты в 2013 году. Князев и Обухов отстранены за использование метандиенона, у Мещеряковой обнаружен фуросемид.

Срок дисквалификации Князева и Мещеряковой составил два года, он отсчитывается от 19 июля 2021 года. Обухову сократили срок отстранения до полугода (до 2 декабря 2021 года), поскольку он признал нарушение и сотрудничал с ФИФА.

Последним клубом 28-летнего Князева была пермская «Звезда». 26-летняя Мещерякова является бывшим вратарём юниорской сборной России. А 29-летний Обухов в прошлом сезоне играл за «Ростов».