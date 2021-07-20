Москва, 20 июля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Москве 20 июля ожидается погожий летний день без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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«Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западных румбов 3−8 метров в секунду», — рассказал Тишковец.

По его словам, дневная температура в столице понизится, воздух не прогреется выше 28 градусов тепла, в Подмосковье — 29 градусов. Тем не менее, отметил метеоролог, такие значения выше нормы на три-четыре градуса.