Уфа, 20 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. 250 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 45 471 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 41 948 человек, в том числе 202 человека выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике констатировали смерть шесть пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 июля в регионе за сутки выявили 249 случаев заражения коронавирусом.