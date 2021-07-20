Ижевск, 20 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

(сс) U.S. Marine Corps. Cpl. Daniel R. Betancourt Jr Врач и пациент, подключенный к ИВЛ. США

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Скончались мужчины в возрасте 64, 74 и 84 лет, а также 81-летняя женщина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1137 человек, из них у 579 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября прошлого года данные регионального штаба о числе жертв COVID-19 в Удмуртии резко отличались от информации общероссийского оперативного штаба. Позднее вице-премьер республики Эльвира Пинчук пояснила, что различия в данных связаны со сменой методики подсчета летальных случаев. Ранее в статистику попадали лишь жители республики, которые скончались на фоне положительного теста на коронавирус, сейчас учитываются случаи с признаками ковида.