Москва, 20 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Более $1 млн уходит ежемесячно на содержание ракетно-космического комплекса «Морской старт», который находится на стоянке в Приморском крае. Об этом рассказал 20 июля директор компании «С7 Космические транспортные системы» Евгений Елин.

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Эта компания, владеющая комплексом, — дочернее предприятие авиакомпании S7. По словам Елина, космодром относится к сложным, особо опасным объектам, и требует постоянных затрат.

«Мы тратим большие деньги — это больше миллиона долларов в месяц уходит», — сказал Елин РИА Новости.

Он уточнил, что деньги идут на содержание команды, стоянку, инженерное обеспечение. Все деньги поступают от авиакомпании.

Елин добавил, что в течение месяца в компании рассчитывают получить ответ от государства о том, что будет с площадкой в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Морской старт» создали в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Космодром осуществил 36 пусков, его использование приостановили в 2014 году. В 2016 году комплекс приобрела компания S7, а в 2020 году его перевезли в порт Славянка в Приморье. В настоящее время проект заморожен.

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