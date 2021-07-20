Глава Индонезии подарил мечети Истикляль жертвенную корову к Курбан-байраму
Джакарта, 20 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подарил мечети Истикляль в Джакарте жертвенную корову в честь мусульманского праздника жертвоприношения, сообщает Kompas.
Мечеть
Жертвенное животное было символически передано секретариатом президента Управлению мечети Истикляль. Корова весит 1199 кг.
Власти Индонезии подготовили для праздника Курбан-байрам 35 коров. Каждая провинция Индонезии получит по одной корове.
Курбан-байрам в 2021 году выпадает на 20 июля. Президент Индонезии Джоко Видодо совершит молитву в президентском дворце в Богоре.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоздравил индонезийских граждан с праздником Курбан-байрам.
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