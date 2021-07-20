Ижевск, 20 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 20 июля выявили 145 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 144 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 38 404 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 22 ребенка в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 42 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 023 человека. Всего в республике с начала пандемии скончались 1137 человек, из них у 597 граждан было подтверждено заражение коронавирусом, 558 человек скончались с признаками COVID-19. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, за минувшие сутки скончались также четверо жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4244 жителя. Из числа носителей 3823 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 819 человек — в состоянии средней степени тяжести, 160 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов получил вторую часть вакцины от коронавируса. В доказательство он выложил видеозапись процесса в своем аккаунте в социальной сети. Он передал жителям республики просьбу врачей, чтобы граждане не забывали поставить вторую часть вакцины. Только так можно защититься от заражения коронавирусом и, соответственно, защитить окружающих.

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