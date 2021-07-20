Уфа, 20 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман региона с праздником Курбан-байрам. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Курбан-байрам

«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан! Сердечно поздравляю вас со священным Курбан-байрамом! Этот великий праздник служит для мусульман нравственной опорой, подтверждает их стремление следовать высоким духовным идеалам благочестия и милосердия, заботиться о нуждающихся. Верующие возносят молитвы Всевышнему о сохранении жизни и здоровья своих родных и близких», — говорится в поздравлении.

Хабиров также подчеркнул, что работа мусульманской уммы Башкирии помогает людям духовно просвещаться, воспитывать молодежь и развивать благотворительность. Кроме этого, религиозные общины поддерживают семьи, пострадавшие от COVID-19.

«Пусть Курбан-байрам дарует всем нам спокойствие, придаст сил и вдохновит на новые достижения! Желаю вам доброго здоровья, счастья и процветания!», — сообщил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля в Башкирии празднуют Курбан-байрам.