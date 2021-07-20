Варшава, , 08:57 — REGNUM Из государственного бюджета Польши будет выделено около 35 миллионов евро для проведения Европейских игр (спортивных соревнований в разных дисциплинах между спортсменами из стран Европы), которые должны состояться в польском Кракове летом 2023 года. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 19 июля вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин во время брифинга.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ожидаем, что уже в наступающем августе будет подписан договор между нашим национальным правительством, органами местных властей в Кракове и Европейским олимпийским комитетом. Этот договор запустит весь процесс организации игр. Мы совместно заявили о том, что к этому времени правительство примет специальный закон, который будет регулировать вопросы, связанные с исполнением и финансированием инвестиции Европейских игр. В этом законе будет закреплена сумма финансирования в 35 миллионов евро», — заявил Яцек Сасин.

Помимо финансирования организации самих соревнований, средства пойдут также на строительство всех необходимых спортивных сооружений, автомобильных и железных дорог.