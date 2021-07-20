Кабул, , 08:57 — REGNUM Во время молитвы по случаю праздника мусульман Курбан-байрам около президентского дворца в Кабуле упали несколько ракет. Об этом 20 июля сообщает афганский телеканал Tolo News.

Взрыв в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ракеты упали рядом президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Ид аль-Адха (Курбан-байрам. —ред.)», — говорится в сообщении.

Позднее телеканал сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани в ходе церемонии после молитвы в честь праздника начал выступать с речью.

При этом другой афганский телеканал — 1ТV, сообщает, что около дворца президента в Кабуле прогремело несколько взрывов. В то же время, данные о погибших или пострадавших не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что таджикские пограничники вернули в Афганистан 345 этнических киргизов, бежавших от боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в соседний Таджикистан.