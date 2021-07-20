20 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:51 — REGNUM



Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

В последнее время некоторые российские и зарубежные СМИ, позиционирующие себя как «близкие к дипломатическим источникам», ввели в оборот информацию, касающуюся выстраивания взаимоотношений между Арменией и Западом и перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Обозначим первый тезис. «Просочилась информация о том, что дипломаты Франции и Армении проводят интенсивные встречи в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, — пишет одно из таких изданий. — Цель этих встреч — попытаться делегитимизировать трехстороннее заявление (соглашение 9 ноября 2020 года Россия — Азербайджан — Армения. — С. Т.), остановившее войну в регионе. Эммануэль Макрон и и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян рассматривают возможность принять новый план, предполагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе». Напомним, что Совет Безопасности ООН дал свою оценку войны Армении и Азербайджана. Она оказалась не той, которой хотелось бы каждой из сторон. Все ограничилось призывами к участникам вооруженного противоборства вернуться за стол переговоров. Выносить резолюцию, в которой был бы обозначен виновный в обострении конфликта, Совбез не стал. По существу, Армении и Азербайджану дано «добро» на то, чтобы разбираться между собой самостоятельно, а заинтересованным в том или ином разрешении конфликта государствам предложено действовать по своему усмотрению. Эта информация, которая первоначально воспринималась как «вброс», получила косвенное подтверждение на канале BUDROOO NEWS, который со ссылкой на свои источники утверждает, что «такой ход событий может иметь серьезные последствия не только для региональной, но и мировой политики».

Встреча Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона Primeminister.am

Согласно этому проекту, не исключено, что «рассматривается возможность не только введения французских войск на Южный Кавказ и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, но и заход в Карабах». При этом бакинские СМИ утверждают, что эту идею якобы «Пашинян обсуждал в ходе встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем 17 июля 2021 года в Ереване». В этой связи появились комментарии экспертов, которые утверждают, что «Париж и Ереван стремятся делегитимизировать соглашение о прекращении огня в регионе, а недавний визит в Москву Пашиняна и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным носили «зондажный характер». «Стремление Парижа получить больший дипломатический вес и играть более значительную роль в ЕС отмечается давно. Еще Николя Саркози пытался играть роль миротворца и переговорщика в ходе южноосетинского конфликта в 2008 году, — пишет «Независимая газета». — Макрона считают продолжателем этой традиции, и потому неудивительно, что заинтересован в альтернативных предложениях, способных укрепить позиции Парижа в Закавказье».

Теперь о втором тезисе. На днях министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ обсуждали в Вашингтоне варианты совместных действий «по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном». Россия к таким консультациям не была приглашена, хотя также является страной — сопредседателем МГ ОБСЕ. Накануне посол Франции в Армении говорил о необходимости уточнить статус Нагорного Карабаха и подчеркивал, что «карабахский вопрос не будет урегулирован до тех пор, пока статус Нагорного Карабаха не определен». Других деталей о вашингтонской встрече нет. Но если сопоставить не только информационные потоки, идущие на карабахском направлении, но и события, в частности визит в регион Мишеля и обещанная ЕС Армении помощь в размере 2,6 миллиарда евро, становится очевидным факт активизации деятельности в Закавказье как внутренних, так и внешних игроков. Правда, как всегда, многое при этом остается за кулисами, хотя понятно, что Россия как постоянный член Совбеза ООН может наложить вето на любые подготовленные Францией резолюции по Карабаху без предварительных с ней консультаций и договоренностей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

Тем не менее существуют предпосылки к тому, что Париж и Вашингтон готовятся к диалогу с Москвой на эту тему. Кстати, появились сообщения, что с рабочим визитом в Москву собирается и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Все остается пока в зоне неясности. Но некоторые эксперты полагают, что «западные демократии пытаются выкупить пакет акций государства Армения, превращая ее в плацдарм для реализации своих интересов в подбрюшье России», и Франция, где проживает огромная армянская диаспора, намеревается играть в этом процессе первую скрипку. Другие наблюдатели опасаются, что Париж рассматривает возможность введения в Закавказье войск и их размещение вдоль армяно-азербайджанской границы, а то и в самом Карабахе. Так или иначе, очевидно, что результаты второй карабахской войны не устроили ни Париж, ни Вашингтон, и вышеописанное очень похоже на попытки Франции и США вернуться в Закавказье, однако пока непонятно, в каком статусе. Но все идет к тому, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ — а это Париж, Москва и Вашингтон, предстоят непростые обсуждения. А Россия пока предпочитает публичной дипломатии закулисные переговоры.