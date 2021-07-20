Чебоксары, 20 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Новочебоксарске окажут материальную помощь жителям, которые пострадали в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает администрация чувашского города.

Андрей Грук ИА Красная Весна Деньги

В мэрии начали приём заявлений на выплату материальной помощи и размещения в пункте временного проживания для жильцов, которые зарегистрированы по улице Советская, 14. Для этого в администрации города разработали соответствующий график приёма. О размере материальной помощи не сообщается.

Чиновники отмечают, что погорельцам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, номер лицевого счёта платёжной карты, свидетельства о рождении детей и справка о совместном проживании детей с родителями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля произошёл пожар в доме № 14 по улице Советская, эвакуировали более 200 человек. Жертв и пострадавших нет. Огнём повреждена кровля на площади 1325 кв. метров. В связи с происшествием в Новочебоксарске ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».