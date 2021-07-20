Берлин, 20 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Сети появился рендер будущей новинки Opel — модели Astra Sports Tourer 2022 модельного года. Изображения автомобиля размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Opel Astra Sports Tourer

Сбор заказов на новую модель дилеры немецкого автопроизводителя откроют только через три месяца. Весной 2022 года появится универсал с таким же экстерьером и силовым агрегатом, как и у хетчбэка.

На корме модели дизайнеры марки создали дополнительный объем. Длина автомобиля стала больше. Также автопроизводитель увеличил объём багажного отделения.

На выбор автолюбителям будут предложены как бензиновые, так и дизельные версии автомобилей. Кроме того, в моторной линейке появятся гибридные двигатели.

Ранее у британских дилеров появился модернизированный внедорожник Opel Grandland 2021. Однако пока клиенты компании могут только заказать этот автомобиль. Первые же экземпляры модели появятся у британских автолюбителей лишь осенью нынешнего года.

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