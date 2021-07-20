Улан-Удэ, 20 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки зарегистрировано 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались в том числе два человека в возрасте младше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Всего за период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1564 человека.

В настоящее время в стационарах продолжают лечение 1901 пациент, 1710 из которых заражение осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 162 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2523 коек: занято — 1901, свободно — 622 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,3%. Омбулаторное лечение и наблюдение проходят 7857 человек», — отметили в штабе.