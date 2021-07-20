Оренбург, 20 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрит гражданское дело о квартире бывшего вице-губернатора Оренбургской области Веры Башировой. Иск в интересах субъекта РФ подал прокурор региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

В исковом заявлении прокуратура требует взыскать с бывшей чиновницы неосновательное обогащение, полагая, что Баширова незаконно приобрела право собственности на трехкомнатную квартиру, находившуюся в собственности Оренбургской области. С бывшего вице-губернатора и членов ее семьи требуют 6 247 194 рубля. Рассмотрение дела в суде назначено на 12 августа.

Напомним, в начале 2020 года СМИ сообщали о том, что в отношении бывшего вице-губернатора возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. В нем речь шла о незаконной приватизации квартиры.