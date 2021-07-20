Самара, 20 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Двух экс-участковых уполномоченных отдела полиции Октябрьского района города Самары обвинили в получении взятки. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в декабре прошлого года фигуранты уголовного дела приехали на служебном автомобиле к гаражно-строительному кооперативу по улице Ново-Садовой для того, чтобы получить от подозреваемого в незаконном хранении наркотиков взятку в размере 300 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности.

«Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.