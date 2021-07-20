Грозный, 20 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Чечне к празднику Курбан-байрам оказана помощь тысячам жителей региона. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал малоимущим и нуждающимся 15 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Также в преддверии дня Арафа и празднования Курбан-байрам Фондом роздано для проведения обряда жертвоприношения более 22 тысяч голов мелкого рогатого скота», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» главы Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, масштабная благотворительная акция проводилась в течение всего священного месяца Зуль-хиджа. Ежедневно по пять тысяч малоимущих семей во всех районах республики получали продовольственные наборы с мясом птицы, хлебом, напитками, крупами.

Напомним, в Чечне с 19 по 21 июля предоставлены выходные дни в связи с наступлением одного из самых главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

Читайте также: В Чечне объявлено три выходных дня на Курбан-байрам